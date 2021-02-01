Сотни жителей столицы останутся во вторник без воды

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По ряду адресов во вторник, 2 февраля, будет прекращена подача воды. Отключения запланированы с 09:00 до 20:00.

Как сообщает ipn.md, подача воды будет приостановлена на улицах Дечембриштилор, С. Мурафа, Шт. Чобану и П. Горе. Кроме того, воды не будет на улицах Шт. Холбан, Ю. Бабей, Подул де Флорь, Албица, И. Чорбэ и в переулке Мунчешть.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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