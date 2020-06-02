Сотни жителей столицы останутся в среду без воды

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Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 09:00 до 22:00 подача воды будет приостановлена на: ул. Тигина, на участке от Измаил до Ал. чел Бун; от ул. Колумна до Армянской; на ул. Болгарской, на участке от ул. Колумна до Ал. чел Бун; на ул. Ал. чел Бун, на участке от Измаил до Армянской.

Кроме того, с 09:00 до 14:00 воды не будет на ул. Дечебал 76-78, в том числе в домах с дробью.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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