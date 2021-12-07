Сотни жителей столицы останутся в среду без воды: список адресов

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по улице Букурешть, 1-9, 2-28 (в том числе с дробями), Тигина, 12 (в том числе с дробями). Кроме того, с 09:00 среды до 06:00 четверга воды не будет на ул. Алба-Юлия, 196-206, включая дома с дробью; Каля Ешилор, 28-30, включая дома с дробью; шос. Балкань, 2-8, включая дома с дробью; Л. Деляну, 8-26, 1-11, включая дома с дробью; Н. Костин, 48-70.

Поставщик приносит свои извинения и просит потребителей запастись водой на время отключения.

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