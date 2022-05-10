Сотни жителей столицы останутся в среду без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, 11 мая с 09:00 до 17:00 воды не будет по улицам: Мунчешть, 161-404, Буребиста, 3-22, Грэдеску, 1-17, Пригорень, 2-10, Дину Липати, 2-25, Хотарул Сатулуй, 6-8, П. Горе, 2-16, С. Мурафа, 1-22, Дечембриштилор, 1-32, Штефан Чобану, 5-22, Штефан Холбан, 1-16, Цикэу, 2-8, пер. Мунчешть, 1-9 (включая дома с дробями и буквами).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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