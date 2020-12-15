Сотни жителей столицы останутся в среду без воды

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На некоторых столичных улицах 16 декабря не будет воды. Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 17:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. В. Кручий, 2, в том числе с дробями; бул. Дачия, 44-52, в том числе с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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