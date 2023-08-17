Сотни жителей столицы останутся в пятницу без воды в кране

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О плановых отключениях на 18 августа сообщает поставщик.

Так, с 09:00 до 17:00 без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам: ул. Малая Малина, 68, 68/1, 68/2, 70, 70/2, 66/1, 11/4, 11/2, 24/4, Короленко, 59/3, 59/4.

Поставщик приносит свои извинения и просит граждан запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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