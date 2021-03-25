Сотни жителей столицы останутся в пятницу без воды: список адресов

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 22.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по улице Студенческой,7/6, 1, 3/1, 1/7, 3/2, 5, 7/2, 7/8, 7/9, 7/11, 1/6, 5/3, 5/2, 3/10, 3/5, 3/6, 3/3 (лицей).

Кроме того, с 09.00 до 16.00 воды не будет на:

Дечебал, 91-99, включая дома с дробью;

Зелинского, 11, 8-12, включая дома с дробью;

Сармизеджетуса, 6-16, включая дома с дробью.

Поставщик приносит свои извинения и просит потребителей запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.