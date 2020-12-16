Сотни жителей столицы останутся в четверг без воды

Сотни жителей столицы останутся в четверг без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, с 09:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Штефан чел Маре, 128-130, включительно дроби;
  • М. Еминеску, 49-55, 60-66, включительно дроби;
  • В. Александри, 117-119, включительно дроби;
  • Колумна, 103-105, включительно дроби.

В то же время, с 09:00 до 17:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

  • Каушень, 1-13, включая дома с дробью;
  • шос. Мунчешть, 240-280, включительно дроби;
  • Четатя Албэ, 56-116, включительно дроби;
  • ул. Ынэлцэрий, Ынвиерий, Д. Маре, Баку, Вылков, Ашхабад.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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