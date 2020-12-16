Сотни жителей столицы останутся в четверг без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик.
В частности, с 09:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:
- Штефан чел Маре, 128-130, включительно дроби;
- М. Еминеску, 49-55, 60-66, включительно дроби;
- В. Александри, 117-119, включительно дроби;
- Колумна, 103-105, включительно дроби.
В то же время, с 09:00 до 17:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:
- Каушень, 1-13, включая дома с дробью;
- шос. Мунчешть, 240-280, включительно дроби;
- Четатя Албэ, 56-116, включительно дроби;
- ул. Ынэлцэрий, Ынвиерий, Д. Маре, Баку, Вылков, Ашхабад.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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