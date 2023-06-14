Сотни жителей столицы останутся в четверг без воды в кране

Сотни жителей столицы останутся в четверг без воды в кране

О плановых отключениях сообщил поставщик услуги.

В частности, с 09.00 15 июня до 09.00 16 июня воды не будет по следующим улицам:

  • ул. и пер. Сихаструлуй, ул. Буджакулуй, Бултаги, Фокшань, Влад Цепеш, Костешть, Галац, ул. и пер. Бужорилор, Ливадарилор, ул. и пер. Скиноаса-Дял, ул. и пер. Извоарелор, Скитулуй, Витикулторилор, Пэдурий, ИП “Весна”. 
  • Хынчештское шоссе  110-20, Порумбицей, Т. Малаи, Чимбрулуй, Вэлень, Вылчеле, Чишмеле, Кринелор. 

Кроме того, в четверг с 09.00 до 20.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

  • площадь Кантемир 1;
  • Каля Ешилор 2/5;
  • Букурией 1/1, 14.

Также 15 июня с 09.00 до 20.00 без воды останутся жители села Добружа. 

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