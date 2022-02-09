Сотни жителей столицы останутся в четверг без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, 10 февраля с 09:00 до 13:00 воды не будет в домах по адресам: ул. М. Костин, 13-17, в том числе с дробями.

С 09:00 до 21:00 отключения ожидаются по ул. Рошиорь, Др. Таберей. Г. Кодряну, Гиочеилор, ул и пер. Бисеричий, Хумулешть, Алуниш, Порумбреле, Скитулуй, Топорашилор, Рариштий, Грыулуй, Драгомирна.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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