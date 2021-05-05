Сотни жителей столицы останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что в среду, 5 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Бисеричий 7-19, 18-34, пер. Бисеричий 2, 8, 3-29, Г. Кодряну 46-54, 78, 59-89, Драгомирна 11-49, 63, 28-68, Хумулешть 1-3, Скитулуй 1-21, 2-32 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 178 – 202, М. Лермонтов 142 – с 09:10 до 18:00. шос. Хынчешть 182, 202C, 202E – с 09:10 до 18:00. ул. С. Цэрий 23 – с 09:00 до 14:00. ул. М. Чеботарь 19 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 186/5, 188, 198, 204/1, 206, 208, 210/1, 210/2, 214 – с 09:00 до 17:00. ул. М. чел Бэтрын 26/3, 26/4, И. Виеру 14/1 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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