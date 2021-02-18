Сотни жителей столицы останутся сегодня без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 16/1 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Л. Качински 2/1, 2/2, 2/3, Спрынченоая 1/1, 6 – с 09:00 до 13:00.

ул. Л. Качински 6/1, 6/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 63/1, 63/3, 63/4, М. чел Бэтрын 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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