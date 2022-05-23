Сотни жителей столицы останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях света 23 мая сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам в Кишинёве.

Ботаника:

Мунчешть, 600, 9999 – частично с 13:00 до 17:00.

Александру Болдур, 1, 1A, 4-20, 9, 15-19, 9999, Бэчоий Ной, 1-31, 2-30, 735, 999, переулок Бэчоий Ной, 3, 9/1, Георге Безвикони, 5, 6-12, 16, 11-17, 999, Георге Кучеряну, 4, 8, 12, 19, 30, 69, переулок Георге Кучеряну, 1-5, 5A, 28, Имашулуй, 1, 2-28, Мунчешть, 426, 598-696, 702-706, 605, 9999, Музелор, 2-20, 3-21, Пэшунилор, 5, 10/1, Ревака, 2, 2A, B, C, D, 3, 6, 6A, переулок Ревака, 2-4, Валентин Зарзэр, 1-37, 4-38, переулок Валентин Зарзэр, 3A, 4B, 10, 15, 16, 26-28, 27, 35, Виталие Тулник, 3-9, 13, 16-18, 21-23 – частично с 09:20 до 17:20.

Буюканы:

Г. Топырчану, 1-25, 2-20, Ион Некулче, 13-55, 14-28, Штефан Няга, 70, переулок Штефан Няга, 11 – частично с 09:20 до 19:00.

Центр:

Александру чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, Мария Чиботарь, 65-67 – частично с 09:15 до 19:00.

Яловень, 100, 100/2, 102, 102/1, 102/2 – частично с 09:00 до 13:00.

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