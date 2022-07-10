Сотни жителей столицы останутся на три дня без горячей воды: список адресов

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Некоторые жители Буюкан и Чекан останутся с 11 по 13 июля включительно без горячей воды в кране. Об этом сообщил поставщик услуги.

Так, с 09.00 11 июля до 17.00 13 июля горячей воды не будет в домах по адресам:

А. Маринеску, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

И. Пеливан, 28, 30/1, 30/2, 32/1, 32/2, 32/3;

Парис, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3;

И. Крянгэ, 80.

В то же время с 09.00 11 июля до 16.00 13 июля отключения запланированы по адресам:

М. Дрэган, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 7, 10, 10/1, 12, 14/3, 16, 18/3;

Вадул-луй-Водэ, 74, 76, 78;

В. Вэрзару, 3, 5/1, 5/2.

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