Сотни жителей столицы останутся без воды в четверг

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Потребители, проживающие на улице Студенческой, 1-9, включая номера с дробью, останутся без воды в четверг, 18 марта. Её подача будет приостановлена с 09:00 до 21:00.

Также в четверг с 09:00 до 17:00 подача воды будет прекращена на бульваре Штефана чел Маре, 130-132. Воды не будет и на улицах М. Эминеску, 60-66, 49-53, включая номера с дробью, Митрополит Варлаам, 69 и Колумна, 103, пишет ipn.md.

В четверг и в пятницу с 09:00 до 21:00 водоснабжение будет приостановлено на улице Алеку Руссо, 59-65, включая номера с дробью. Кроме того, воды не будет на бульваре Мирча чел Бэтрын, 1-3, включая номера с дробью.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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