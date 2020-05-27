Сотни жителей столицы останутся без воды в четверг

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Некоторые жители столицы останутся в четверг, 28 мая, без воды в кране. По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, её подача будет приостановлена с 09:00 до 20:00 в связи с проведением ремонтных работ.

Отключения запланированы в периметре следующих улиц:

Букурешть – В. Пыркэлаб – А. Матеевич – Н. Йорга – Б.-Бодони – А. Пушкин – А. Щусев – Бернардацци.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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