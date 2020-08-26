Сотни жителей столицы останутся без света в среду

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Поставщик сообщает, что в среду, 26 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Траян 16/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 31-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

бул. Штефан чел Маре 12, А. Хыждеу 72, Тигина 65, Фередеулуй 4 – с 09:10 до 17:10.

ул. Измаил 45, 45/1, 84, 84/3, 86, Л. Толстой 63, 63 блок B, 63/1, Н. Анестиаде 26, 9999, Штефан чел Маре 6, 6/1, 9999 – с 08:45 до 17:00.

ул. Чуфля 1, 12, 999, Букурешть 999 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 96/2, 96/3, 96/4 – с 10:30 до 12:00.

ул. Узинелор 10/2 – с 09:00 до 10:30.

ул. Узинелор 9/3, Отоваска 13 – с 10:00 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Фередеулуй 2, А. Дога 24 – с 09:10 до 17:10.

Московский пр-т 14/1 подъезд 1-2 (кв. 1-48) – с 09:30 до 18:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населенных пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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