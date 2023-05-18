Сотни жителей столицы останутся без света: список адресов

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О плановых отключениях предупреждает поставщик услуги.

Так, временно обесточенными окажутся потребители, проживающие по следующим адресам.

Сектор Центр:

ул. Др. Виилор, 34/1, 34/2, 99, Л. Качински, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 10/2, 10/3, 10/4, Спрынченоая, 6/3, 10, 16 – частично с 13:00 до 17:00.

ул. Пьетрэрией, 11/1, К. Шмидт, 7,9,14/1, Чокырлией, 27-39, 999, Н. Смокинэ, 2-14, 3-9, Пьетрарилор, 1-9, 22-48 – частично с 13:00 до 17:00.

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