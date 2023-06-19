Сотни жителей столицы на целый день останутся без воды

0

АО “Apă-Canal Chişinău” информирует потребителей о запланированных отключениях.

Так, во вторник с 09:00 до 20:00 без воды останутся жители домов по ул. А. чел Бун, на участке от Василе Александри до Сергея Лазо.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.