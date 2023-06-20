Сотни жителей столицы и Гратиешт останутся в среду без воды

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Некоторые потребители останутся 21 июня без воды.

С 09:00 до 15:00 отключения ожидаются по следующим адресам в Кишинёве: Московский пр-т, 11, 13, 15/1, 2, 3; 15/6, 17/1, PTC 3054. В промежутке с 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам: ул. Буребиста, 40-42, Сармизегетуса, 72-82, 109, Четатя Алба, 99-168, Ашхабад, 109-140, Данте, 3-36, Х. Морий, 109-144, Четатя Килия, 77-120, Тирас, Данубиус, Мунчешть, 129-161, 300-346.

Также с 09:00 до 20:00 воды не будет и в коммуне Гратиешты, на следующих улицах: Д. Аледжий, 11б-21, Григоре Уреке, Сф. Треиме, Алба-Юлия, Г. Менюк.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причинённые неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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