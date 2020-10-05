Сотни жителей столицы и Дурлешт останутся во вторник без воды

Сотни жителей столицы и Дурлешт останутся во вторник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 21.00 6 октября воды не будет по адресам:

  • Н. Милеску-Спэтару 17, 19, 2, включая дома с дробью;
  • И. Виеру 17, 19, включая дома с дробью. 

В то же время с 09.00 до 22.00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по улицам:

  • А. Влахуца, Бэлць, О. Гога, И. Хынку. 

С 09.00 до 17.00 воды не будет в пригороде Дурлешты по адресам: Н. Грибов 15C, 75.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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