Сотни жителей Рышкановки останутся во вторник без воды

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8 декабря некоторые жители столичного сектора Рышкановка временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

Т. Владимиреску, 1-3, 10-12, в том числе с дробью;

Д. Рышкану, 2-14, 1-7, в том числе с дробью;

А. Дога, 23-35, 39-43, в том числе с дробью;

Киев, 8-14, в том числе с дробью;

А. Руссо, 8-10, в том числе с дробью;

Н. Димо, 22-24, в том числе с дробью;

Браниште, 17-19, в том числе с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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