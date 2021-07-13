Сотни жителей Рышкановки останутся на два дня без горячей воды: узнайте адреса

Сотни жителей Рышкановки останутся на два дня без горячей воды: узнайте адреса

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 08.00 14 июля до 16.00 16 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

  • ул. М. Костин 2, 4/2, 6/2, 11/3a, 11/4, 11/5;
  • ул. Флорилор 2, 2/2, 4/2, 4/3,  4a, 4b , 6/2, 8/1,  12/1, 12/4 16/1, 16/2(п.1), 16/4;
  • Московский проспект 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/3, 1/3,  3/4, 13/3a, 13/4, 13/5;
  • ул. Б. Воевод 2, 2a,  2/1, 2/2, 4, 8/6,  6/4, 8/2, 8/3, 10/1, 12;
  • ул. Сахаров 11/2, 11/3, 10, 3, 16;
  • ул. Крынгулуй 12, 2, 3, 5;
  • ул. Думитру Рышкану 20/1, 20/2, 31/1, 31/2, 31/3, 33/2, 33/5, 35/3, 37;
  • ул. Браниште 5/4, 5/6;
  • ул. Зимбрулуй 10.

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