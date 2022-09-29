Сотни жителей Рышкановки остались на три дня без горячей воды: список адресов

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09.00 29 сентября до 17.00 1 октября горячей воды не будет в домах по адресам:

Московский проспект, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 5, 5/2, 9, 9/1, 9/2, 13/3 a, 13/4, 13/5;

ул. Богдан Воевод, 2, 2a, 2/1, 2/2, 4, 6/4, 8/2, 8/3, 8/6, 10/1, 12;

ул. Флорилор, 2, 2/2, 3, 4 a, 4 b, 4/2, 4/3, 4/3a, 6/2, 8/1, 12/1, 12/4, 16/1, 16/2, 16/4;

ул. Мирон Костин, 2, 4/2, 6/2, 9, 10, 11/3a, 11/4, 11/5.

Кроме того, сегодня, 29 сентября, до 13.30 горячей воды не будет у жителей Ботаники, проживающих по адресам: Мунчештское шоссе 402, 404, 406.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1300 или 022 447 447.

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