Сотни жителей Рышкановки остались на 3 дня без горячей воды

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О плановых отключениях сообщило AO “Termoelectrica”.

Так, с 09.00 21 июня до 17.00 23 июня горячей воды не будет в домах по адресам:

ул. А. Сахарова, 2, 3, 4, 5;

ул. Браништий, 5/4, 5/6;

ул. Д. Рышкану, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 35/3, 37;

ул. М. Костин, 2, 4/2, 6/2, 11/3 a, 11/4, 11/5, 24/1, 26/2, 26/3;

ул. Н. Димо, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4;

Московский проспект, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/3, 3/4, 13/3 a, 13/4, 13/5;

ул. Б. Воевод, 2, 2 a, 2/1, 2/2, 4, 6/4, 8/2, 8/3, 8/6, 10/1, 12;

ул. Флорилор, 2, 2/2, 3, 4 a, 4 b, 4/2, 4/3, 4/3a, 6/2, 8/1, 12/1, 12/4, 16/1, 16/2, 16/4.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1300 или 022 447 447.

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