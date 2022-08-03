Сотни жителей Рышкановки остались до пятницы без горячей воды: адреса

Сотни жителей Рышкановки остались до пятницы без горячей воды: адреса

Об отключениях сообщает АО “Termoelectrica”.

В частности, с 09.00 3 августа до 17.00 5 августа без горячей воды в кране остались потребители, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Алеку Руссо 2, 6, 8/1, 8/2, 8/3;
  • ул. Киев 2, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 14/2, 14/3, 16/1, 16/3, 16/4;
  • ул. Н. Димо 1/1, 1/2, 7/3.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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