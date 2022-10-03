Сотни жителей муниципия на целый день останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 вторника до 09:00 среды будет временно приостановлена подача воды в Вадул-луй-Водэ, по улице Вадул Ноу. Также без воды в кране останутся жители сёл Вэдулень, Будешть, Крузешть, Бунец и Келтуитор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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