Сотни жителей Кишинёва временно останутся без света

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О плановых отключениях на 7 декабря сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся потребители, проживающие по указанным ниже адресам.

Центр:

ул. Арцарулуй, 6, пер. 1 Кавказ, 6, 25B, пер. 2 Кавказ, 1-9, 2-12, пер. 3 Кавказ, 1-5, 4-8, К. Негруцци, 1-5, 999, 9999, пер. К. Негруцци, 1, Думбрэвий, 1-5, 4-6, Гэрий, 3-11, Гырлей, 4, 4B, Хрушка, 3A, Ю. Гагарина, 2, пер. Молдовица, 2, 5A, Одесса, 2-46, 3-33, пер. 6 Одесса, 2-6, Заим, 8 – частично с 09:00 до 13:00.

ул. А. Щусева, 4-32, 5-35, Армянская, 24, Букурешть, 13-39, 49, 999, 14-52, Болгарская, 27-31, 32-48, Тигина, 12/1, 17-19, 23-31, 9999, В. Александри, 56 – с 13:00 до 17:00.

ул. М. Б. Бодони, 9004, Шт. чел Маре, 103, Триколорулуй, 36, 40 – частично с 09:10 до 16:50.

Буюканы:

ул. К. Ешилор, 30, 30D, E, G, J, V; 34, 36, 91 – с 10:00 до 14:00.

Чеканы:

ул. А. Руссо, 61/6 – частично с 09:00 до 13:00.

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