Сотни жителей Кишинёва временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Центр:

31 Августа, 1989, 25-47, 28-44, переулок 31 Августа 1989, 42, Букурешть, 10, 999, 9999, Измаил, 9-33, 40-58, 41, 45, 999, 9002, 9999, Л.Толстого, 9, 29A, Тигина, 14-42, 15, 33-39, 49-53, 999, Штефана чел Маре, 67, 999 – частично с 09:00 до 13:00.

А. Пушкина, 24, 26, Штефана чел Маре, 83, 83D, 9999, Вероника Микле, 10, Вл. Пыркэлаб, 57 – частично с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 22, 22/3, 24 – частично с 10:00 до 17:00.

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