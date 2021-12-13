Сотни жителей Кишинёва во вторник останутся без воды

Сотни жителей Кишинёва во вторник останутся без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 вторника до 09:00 среды без воды останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

 Г. Асаки, 66/1, Миорица, 13, Д. Скиноасей, пер. Д. Скиноасей, пер. и пер. 2 Молоканилор, пер. Скиношика, пер. Хумулешть, Потырничий, Ситарулуй, пер. Колиней.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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