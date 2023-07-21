Сотни жителей Кишинёва с понедельника останутся на 3 дня без горячей воды

Сотни жителей Кишинёва с понедельника останутся на 3 дня без горячей воды

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

Так, с 09:00 24 июля до 16:00 26 июля горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

  • Штефана чел Маре, 154, 166, 184
  • Колумна, 121, 142
  • М. Чеботарь, 26, 53
  • М. Г. Бэнулеску-Бодони, 43a
  • М. Дософтей, 87, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 100, 102
  • Сф. Цэрий, 55
  • С. Лазо, 25, 27/1, 29
  • Алба-Юлия, 10, 14
  • Д. А. Теодорович, 17
  • И. Пеливан, 11, 13, 15, 20
  • Сучава, 110.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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