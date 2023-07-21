Сотни жителей Кишинёва с понедельника останутся на 3 дня без горячей воды

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.
Так, с 09:00 24 июля до 16:00 26 июля горячей воды не будет в домах по следующим адресам:
- Штефана чел Маре, 154, 166, 184
- Колумна, 121, 142
- М. Чеботарь, 26, 53
- М. Г. Бэнулеску-Бодони, 43a
- М. Дософтей, 87, 97/1, 97/2, 97/3, 99, 100, 102
- Сф. Цэрий, 55
- С. Лазо, 25, 27/1, 29
- Алба-Юлия, 10, 14
- Д. А. Теодорович, 17
- И. Пеливан, 11, 13, 15, 20
- Сучава, 110.
Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.
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