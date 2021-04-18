Сотни жителей Кишинёва останутся в понедельник без холодной воды

Сотни жителей Кишинёва останутся в понедельник без холодной воды

О плановых отключениях сообщает поставщик.  

В частности, с 09.00 до 16.00 в понедельник, 19 апреля, воды не будет по улицам:

  • Сучава, 138-166, 137-167, в том числе с дробями; 
  • Виртуций, Калимаки, В. Коробан, Бэлческу.

В то же время с 09.00 до 24.00 без воды останутся потребители, живущие по улицам:

  • Пэшунилор, Имашулуй (включая переулок), Г. Кучеряну, Змеурей, Ревака, А. Болдур, Музелор, В. Тулник, Бэчоий Ной (включая переулок), В. Зарзар (включая переулок), Астронавтов, Х. Колумб, Авиаторов, Навигаторов, Плопилор, Чикалов, Отопень, Аэропорт;
  • Дачия, 65-87, 60-80, в том числе с дробями. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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