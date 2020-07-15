Сотни жителей Кишинёва останутся в четверг без воды: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ на улице Плаюлуй, 16 июля с 09.00 до 22.00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

ул. Диминеций, 36-40, в том числе в дробных домах;

ул. Плаюлуй, 7-9, в том числе в дробных домах;

ул. Скутэрь;

ул. Доробанць.

С 09.00 до 18.00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Месаджер, 1-11, в том числе в дробных домах.

Кроме того, в четверг с 09.00 до 14.00 отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Сармизеджетуза, 37/4;

ул. Куза-Вода, 13, 17, 19, в дробных домах;

ул. Н. Зелинского, 5, в дробных домах.

В связи с проведением запланированных работ компанией “Premier Energy Distribution” в четверг, 16 июля, с 09.00 до 17.00 возможны отключения электроэнергии, что может привести к отключениям водоснабжения в коммуне Тогатино и селе Колоница.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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