Сотни жителей Кишинёва и Дурлешт останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 четверга до 09:00 пятницы воды не будет по адресам:

ул. Алба-Юлия, 75, включая дома с дробью.

В этот же промежуток не будет воды в Дурлештах по адресам:

ул. Д. Морилор, А. Маринеску, Х. Тобулток, Шоймилор, К. Брынковяну, Б. Главан, Буребиста.

С 09:00 до 16:00 без воды останутся жильцы столичных домов по ул. Флорилор, 2/2, 2/3.

С 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам: ул. Пьетрарилор, 3, 12, включая дома с дробью, 14, 16, 18, 18/1.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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