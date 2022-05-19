Сотни жителей Дурлешт останутся в пятницу без воды

Сотни жителей Дурлешт останутся в пятницу без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам в Дурлештах: ул. Н. Димо, 1-51, 24-86, Картуша, 93-103 (с дробями), A. Орлов, Бисеричий, Одатюк, Пэунеску, Шт. Чобану, И. Солтыс, И. Крянгэ, Фацарилор, В. Лупу, Д. Кантемир, М. Г. Гросу, Плопилор (улица и переулки).

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md