Сотни жителей Дурлешт останутся в пятницу без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам в Дурлештах: ул. Н. Димо, 1-51, 24-86, Картуша, 93-103 (с дробями), A. Орлов, Бисеричий, Одатюк, Пэунеску, Шт. Чобану, И. Солтыс, И. Крянгэ, Фацарилор, В. Лупу, Д. Кантемир, М. Г. Гросу, Плопилор (улица и переулки).

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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