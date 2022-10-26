Сотни жителей Дурлешт останутся в четверг без воды

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Так, 27 октября с 09.00 до 18.00 отключения запланированы в Дурлештах. Без воды останутся потребители, проживающие по следующим улицам: Н. Димо, А. Орлов, М. Одатюк, Бисеричий, Ш. Чобану, А. Пэунеску, И. Солтыс, Д. Кантемир, Плопилор, в переулках Плопилор, Фэцерилор, Картуша, Г. Уреке.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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