Сотни жителей Дурлешт останутся без воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 воды не будет в Дурлештах по адресам:

ул. Виилор, М. Садовяну, 177-183, Е. Стратан, Б. Заватин, Мирчешть, Бисеричий, Трандафирилор, Чирешилор.

После завершения работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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