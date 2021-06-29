Сотни жителей Чекан останутся в среду без воды

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, 30 июня с 09.00 до 23.00 воды не будет в домах по адресам:

ул. П. Заднипру 1-7, в том числе в домах с дробями;

ул. М. Садовяну 20-24, в том числе в домах с дробями;

бул. Мирча чел Бэтрын 9-13, в том числе в домах с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.