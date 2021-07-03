Сотни жителей Чекан останутся в понедельник без горячей воды

Сотни жителей Чекан останутся в понедельник без горячей воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, 5 июля с 08.00 до 15.00 без горячей воды останутся жители следующих домов:

  • Волунтарилор, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 14/3,  177,  16/1, 16/2, 16/3, 4, 8/1 сек1, 8/1 сек2, 10 сек1, 10 сек2, 10сек3, 12 сек1, 10 сек2, 10 сек3, 12/1 сек1, 12/1 сек2, 12/1 сек3, 16, 18/1, 18/2, 18/3;
  • Мария Дрэган, 2/1, 2/1a, 4/1, 4/2, 6, 10, 10/1, 6/1,  138, 12, 14/3, 18/3;
  • Василе Вэрзару, 3 сек1, сек2, 5/1, 5/2;
  • Вадул-луй-Водэ, 72 сек.1, 2, 74, 76, 78.

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