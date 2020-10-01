Сотни жителей Чекан останутся в пятницу без воды

Сотни жителей Чекан останутся в пятницу без воды

Потребители, живущие по улице Николае Милеску Спэтару, 19, 19/2, останутся в пятницу, 2 октября, без воды. Отключения запланированы и на улице Игорь Виеру, 15, 15/1, 15/3.

Подача воды будет прекращена с 09:00 до 22:00, передаёт ipn.md. В этот период пройдут работы по подключению водопроводных сетей.

После их завершения водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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