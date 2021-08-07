Сотни жителей Чекан останутся на 4 дня без горячей воды: узнайте адреса

Сотни жителей Чекан останутся на 4 дня без горячей воды: узнайте адреса

Сообщение для потребителей от AO “Termoelectrica”.

В частности, с 09.00 8 августа до 18.00 11 августа подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

  • ул. М. Садовяну 1, 4/1; 4/5; 4/7; 6/3; 4/3; 4/9, 6; 8/2; 2/1; 2/3; 4, 2; 2/5;
  • ул. Джинта Латинэ 1/1; 1/2; 3/1; 3/2; 3/3; 5/1; 5/2; , 1; 3; 5; 5a; 5b; 9/1; 9/2; 9/3; 7; 11; 13/1; 13/1;
  • ул. Алеку Руссо 24/1; 24/2;  24/2.

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