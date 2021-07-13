Сотни жителей Чекан останутся без воды в среду

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, 14 июля с 09:00 до 23:00 воды не будет в домах по адресам:

ул. П. Заднипру 5, 5/3, 5/4, 7/2, 7/5, 7/3, 7/4;

бул. Мирча чел Бэтрын 15, 15/1, 15/2, 9-11, в том числе в домах с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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