Сотни жителей Центра сегодня останутся без света

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По данным поставщика, 11 ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Щусева, 2, Чуфля, 1, Л. Толстой, 27, 40 – частично с 09:00 до 13:00.

ул. А. Бернардацци, 4-40, 5-41, Болгарская, 1-15, 2-24 – с 09:20 до 17:20.

шос. Хынчешть, 58, Помилор, 11, В. Докучаев, 3, 3/1, 4, 4/2, 6, 6J, 11, 13, 13/1, 13/2 – с 13:00 до 17:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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