Сотни жителей Центра останутся в пятницу без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. К. Шмидт 11-49, 12-46, Чокырлией 10, 51, 51A, Н. Смокинэ 14-40, 15-29, 999, пер. 1 Н. Смокинэ 1, 4, 5, 6, пер. 2 Н. Смокинэ 3-9, 4, 10, 24, 26, пер. 3 Н. Смокинэ 1-7, 2, пер. 4 Н. Смокинэ 1-9, 2-6, Пьетрарилор 4A, 6A, 52, 54, 54A – с 09:00 до 17:00. ул. К. Шмидт 7, 9, 14/1, Чокырлией 11, 27-41, 999, Н. Смокинэ 2-14, 3-19, пер. 1 Н. Смокинэ 11, Пьетрарилор 1-43, 9999, 2-4, 22-30, 44-68 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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