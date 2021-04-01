Сотни жителей Центра останутся без света в четверг

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По данным поставщика, 1 апреля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. Гэрий 1/1, 1, 3, 3/2, 36, 37, 9999, Тирасполь 2, 2/1, 2/1J, 4, 4/1, 6, 11, Ю. Гагарин 1, 3, 3/1, 3A, C, 5, 5/2, 7, 7A, E, Мунчешть 1A, Пьяца Гэрий 1, 1A, 1/2, 3– частично с 08:45 до 16:00.

шос. Хынчешть 64A, 64B, 64V, 68A, 70, 70/3, 70/5, Пьетрарилор 2 – с 09:00 до 17:00.

шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:15 до 18:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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