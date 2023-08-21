Сотни жителей Буюкан сегодня останутся без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 21 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

шоссе Балкань, 999, Кодрилор, 999, Трушень, 9006, 9007, 9015 – с 09:30 до 17:00;

ул. А. Щусева, 65-95, 66-90, 999, Букурешть, 83-93, M. Когэлничану, 73-75, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 6-22, 19-25, Н. Йорга, 8-10, 15, 20-22 – с 09:25 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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