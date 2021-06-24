Сотни жителей Буюкан останутся временно без горячей воды: узнайте адреса

О плановых работах сообщает AO “Termoelectrica”.
В частности, с 09.00 до 16.00 25 июня подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:
- ул. Буюкань 2, 3, 4, 5;
- ул. Василе Лупу 6a, 19, 25, 29, 31, 33, 55, 59, 59/1, 59/2, 81, 83, 85a, 87, 89;
- ул. Александреску 1, 7, 9b, 9v, 11, 13, 15, 17;
- ул. Ион Крянгэ 9, 10/1, 11a, 22, 22/2, 39/2, 41, 43a, 55, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;
- ул. Теодорович 8, 10/1, 10/2, 10/3, 11/2, 15/1, 15/2;
- ул. Ион Некулче 1, 1/2, 3, 3/2, 5, 7, 61, 63;
- ул. Музическу 4;
- ул. Штефанука 12;
- ул. Донич 5a, 7;
- ул. Алба-Юлия 2, 6, 8/2, 8/3;
- ул. Иона Раду 24;
- ул. Белинского 59, 61;
- ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3;
- ул. Корнулуй 7, 7/1, 7/2;
- ул. И. Пеливан 32/1, 32/2, 32/3;
- ул. Каля Ешилор 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9, 9/3;
- ул. Е. Кока 1v, 29, 30a, 30b, 33, 35/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
- ул. Лиссабон 7, 2/1.
Кроме того, с 09.00 25 июня до 16.00 26 июня без горячей воды останутся жители следующих домов:
- ул. А. Маринеску 11/1, 11/2, 13, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;
- ул. Парис 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3;
- ул. И. Пеливан 28, 30/1;
- ул. Корнулуй 7, 7/1, 9/1.
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