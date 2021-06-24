Сотни жителей Буюкан останутся временно без горячей воды: узнайте адреса

0

О плановых работах сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 09.00 до 16.00 25 июня подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Буюкань 2, 3, 4, 5;

2, 3, 4, 5; ул. Василе Лупу 6a, 19, 25, 29, 31, 33, 55, 59, 59/1, 59/2, 81, 83, 85a, 87, 89;

ул. Александреску 1, 7, 9b, 9v, 11, 13, 15, 17;

ул. Ион Крянгэ 9, 10/1, 11a, 22, 22/2, 39/2, 41, 43a, 55, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;

10/1, 11a, 22, 22/2, 39/2, 41, 43a, 55, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Теодорович 8, 10/1, 10/2, 10/3, 11/2, 15/1, 15/2;

ул. Ион Некулче 1, 1/2, 3, 3/2, 5, 7, 61, 63;

ул. Музическу 4;

ул. Штефанука 12;

ул. Донич 5a, 7;

ул. Алба-Юлия 2, 6, 8/2, 8/3;

ул. Иона Раду 24;

ул. Белинского 59, 61;

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 3;

ул. Корнулуй 7, 7/1, 7/2;

ул. И. Пеливан 32/1, 32/2, 32/3;

ул. Каля Ешилор 5, 5/2, 5/3, 7, 7/2, 9, 9/3;

ул. Е. Кока 1v, 29, 30a, 30b, 33, 35/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

ул. Лиссабон 7, 2/1.

Кроме того, с 09.00 25 июня до 16.00 26 июня без горячей воды останутся жители следующих домов:

ул. А. Маринеску 11/1, 11/2, 13, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

ул. Парис 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3;

ул. И. Пеливан 28, 30/1;

ул. Корнулуй 7, 7/1, 9/1.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.