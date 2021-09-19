Сотни жителей Буюкан останутся на два дня без горячей воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 08.00 20 сентября до 16.00 21 сентября без горячей воды останутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам:

Балканское шоссе, 2, 2/1 ,4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1; Алба-Юлия, 202, 202/1, 202/2, 204, 204/1, 204/2, 202/4; Ливиу Деляну, 11, 11/1, 11/2.

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