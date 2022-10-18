Сотни жителей Буюкан останутся на три дня без горячей воды

Сотни жителей Буюкан останутся на три дня без горячей воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, с 09.00 19 октября до 17.00 21 октября горячей воды не будет в домах по адресам:

  • ул. Алба-Юлия, 10, 14, 122
  • ул. А. Маринеску, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2
  • ул. Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 17
  • ул. Г. Тофан (D), 2
  • ул. И. Крянгэ, 82/1, 82/4
  • ул. И. Пеливан, 11, 13, 15, 17/1, 20, 28, 30/2
  • ул. Парис, 32/2, 34, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3
  • ул. Салкуца, 14
  • ул. Сучава, 110

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1300 или 022 447 447.

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