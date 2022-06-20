Сотни жителей Буюкан на трое суток останутся без горячей воды

Сотни жителей Буюкан на трое суток останутся без горячей воды

О плановых отключениях сообщил поставщик. 

Так, с 10.00 20 июня до 09.00 23 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

  • Алба-Юлия, 10, 14, 184, 186, 188/2, 190/2, 192/2, 194; 
  • Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 17;
  • Ион Пеливан, 11, 13, 15, 20;
  • Сучава, 110;
  • Николае Костин, 59, 63;
  • Онисифор Гибу, 2, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 5/2. 

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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